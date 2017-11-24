شاهد الصور الفائزة بجائزة التصوير “البانورامي” الدولية في 2017

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، الصور التي فازت في مسابقة التصوير “البانورامي” الدولية، التي شارك فيها 1300 مصور فوتوغرافي من مختلف أنحاء العالم.

وفاز بجائزة المركز الأول في منافسات “جائزة إبسون الدولية”، التي ركزت على التقاط صور لأجمل المناظر الطبيعية في 2017، مصور من إسبانيا يدعى، م. غارسيا.

وشاركت في المسابقة 5 آلاف صورة، تم التقاطها بأسلوب التصوير البانورامي، من قبل مصورين محترفين وهواة.

وتنوعت الصور المشاركة في المسابقة ما بين لقطات لشروق الشمس وغروبها، أو لقطات للشواطئ والبحار، أو لقطات للمباني الشاهقة والضباب، وكذلك الظواهر الطبيعية كالبرق وغيرها.