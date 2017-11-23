شاهد صور بوتين التي اعتمدتها روسيا لتكون أيقونة العام المقبل

اعتمدت روسيا طريقة جديدة للتعبير عن تقديرها لرئيسها فلاديمير بوتين، بتصميم أيقونة للعام المقبل مليئة بصوره، لتخليده عبر تعليقها على الجدران.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، سيتزين كل شهر بصورة لبوتين، بما في ذلك صورة له وهو يعانق قطة صغيرة وأخرى أثناء ركوبه دراجة بخارية.

ومن بين الصور، يمكن رؤية زعيم روسيا مستمتعًا بوقته أثناء ممارسة رياضة هوكي الجليد، كما يظهر بوتين في صورة أخرى توضح مهارته في الجودو وهو يصارع أحد الأبطال.

وتتكون الأيقونة من العديد من الصور النادرة لزعيم روسيا، ولكن من أبرزها صورة له وهو يستمتع بوقته مع فهد، بينما تُظهر أخرى رشاقته، حيث ظهر عاري الصدر حاملًا بندقية أثناء قيامه بجولة صيد. ومن بين الصور الظريفة، صورة له وهو يعانق كلبًا صغيرًا ويقبّله.

وهناك حوالي 6 آلاف نسخة من تلك الأيقونة المميزة ومتوفرة على موقع “ebay”، وتتوفر أيضًا بـ 8 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، وتكلف الأيقونة حوالي 16 جنيهًا إسترلينيًا.

والمميز في تلك الأيقونة، أنها تحتوي على صور رائعة وظريفة تُظهر جوانب مختلفة لزعيم روسيا.