الإخوان يرفضون مقترحات آشتون

القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

علمت (إرم) أن كواليس اللقاء بين ممثلي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة اﻹخوان المسلمين، عمرو دراج، ومحمد على بشر، ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي كاترين آشتون، أسفرت عن رفض الجماعة لأي حل وسط للأزمة السياسية التي تمر بها مصر، وبالتالي باء اللقاء بالفشل على غرار اللقاءات السابقة بين الجانبين.

قيادي بالحزب أكد لـ (إرم ) تمسك ممثلي حزب الحرية والعدالة خلال اللقاء بضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المعزول محمد مرسي سابقا، المتمثلة بتنظيم استفتاء على بقائه في الحكم من عدمه، بإشراف قضائي ودولي، وإجراء انتخابات برلمانية تمثل كل الطيف السياسي دون إقصاء ﻷي حزب، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ممثلو الإخوان كرروا رفضهم للعرض الأوروبي الذي تأتي به آشتون؛ وخلاصته اﻹفراج الفوري عن جميع المعتقلين مقابل الاعتراف بالواقع الجديد وقبوله مع وضع كوتة برلمانية للإخوان في المجلس التشريعي القادم تصل إلى 50 مقعدا.