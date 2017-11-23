منتجعات التزلج الأوروبية تتنافس في توفير الرفاهية للسياح الأثرياء (صور)

تتنافس مختلف منتجعات التزلج بقارة أوروبا على جذب السياح الأثرياء الراغبين في التمتع بمشاهدة الجليد، وقضاء أوقات ممتعة في الأجواء الشتوية القاسية، من خلال تقديم كل منتجع خدماتٍ تميزه عن منافسيه.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لجأ العديد من إدارات منتجعات التزلج، للتعاقد مع شركات ضخمة متخصصة في مجال صناعة السيارات، لإنتاج المعابر الهوائية “تلفريك” الخاصة بهذه المنتجعات.

وتعد أبرز الشركات العالمية التي تولت الإشراف على تصميم تلفريك شركة “بورشة” الألمانية.

ولم يقتصر الأمر على إعداد “تلفريك” من تصميم شركات سيارات عالمية فقط، بل تطور الأمر إلى عمل بعض المنتجعات على توفير خدمة “الواي فاي” لعملائها فوق الجبال المغطاة بالجليد لتمكينهم من التواصل بمواقع التواصل الاجتماعى أثناء التمتع بالمشاهد الطبيعية من أعلى الجبال.

ويعد منتجع هيز الفرنسي صاحب الإنفاق الأعلى لهذا العام من بين منافسيه بالدول الأوروبية الأخرى، إذ وصلت قيمة تعاقد المنتجع مع شركة “بورشة” الألمانية لتصميم مصاعد تزلق خاصة بالمنتجع مبلغ 5.3 مليون جنيه إسترليني، فيما لم يكشف الستار عن هذا التلفريك حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم طرحها لعملاء المنتجع ابتداءً من الشهر المقبل.

ويتمتع هذا التلفريك بإمكانيات فائقة، إذ يستطيع 15 تلفريكا فقط، نقل ما يقرب من 2000 شخص بالساعة الواحدة، بمعدل ثلاث دقائق فقط للرحلة.