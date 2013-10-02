فيديو.. عراقي يبكي حماره الذي مات

بغداد - نوبة بكاء ونحيب تنتاب عراقي عقب فقدانه لحماره الذي أصيب على ما يبدو في حادث.
وتمدد الرجل بجانب حماره باكياً وسط محاولة عدد من الشباب الذي تجمع لمواساة العراقي برحيل حماره.
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عراقي يدخل في نوبة بكاء لفقدانه حماره في حادث وسط محاولة شبان لمواساته.
بغداد - نوبة بكاء ونحيب تنتاب عراقي عقب فقدانه لحماره الذي أصيب على ما يبدو في حادث.
وتمدد الرجل بجانب حماره باكياً وسط محاولة عدد من الشباب الذي تجمع لمواساة العراقي برحيل حماره.