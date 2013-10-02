كلاب ضالة تهاجم طفلين شرق الجزائر

الجزائر- (خاص) من سهيل الخالدي

لم تتمكن "أمان" في أحد الأحياء وسط مدينة خنشلة (شمال شرق الجزائر) من إنقاذ طفليها، الأربعاء، من أنياب مجموعة كلاب ضالة اخترقت المدينة إلا بعد تدخل المارة وسائقي السيارات.

وتم نقل الطفلين 4 و5 أعوام إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة بسبب إصابات في الوجه وأنحاء أخرى من جسد الطفلين الذين كانا يلعبان في الحي حين هاجمتهما الكلاب.

وتسجل في الجزائر سنويا حوالي مائة ألف إصابة بعضة الكلاب منها 15- 20 حالة وفاة بهذا الداء الذي يعود إلى أكثر من 4 الآف عام ولا يعرف الطب الحديث له دواء ناجعا.

وعرفت مدن جزائرية مثل الأغواط والشفة وغيرها حالات كثيرة من مرض الكلب في الآونة الأخيرة .

وقد شنت أجهزة الأعلام في الأشهر الأخيرة هجومات على قطاع الصحة بعد احتجاجات المواطنين المتعددة على أدائه، مما أدى إلى الاستغناء عن وزير الصحة في التغيير الوزاري في أيلول /سبتمبر الماضي.