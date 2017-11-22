طائرة ملكة الدنمارك تهبط اضطراريًا في الجزائر

هبطت الطائرة الخاصة لملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، بشكل اضطراري في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر.

وقال بيان مقتضب نشرته الرئاسة الجزائرية، إن رئيس مجلس الأمة ترافقه وزيرة التعليم نورية بن غبريت، استقبلا الملكة مارغريت الثانية في مطار هواري بومدين.

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل.

وبحسب مصادر من داخل المطار، فإن طائرة الملكة تعرضت لخلل تقنيّ دفع طاقمها إلى الهبوط الاضطراري في أقرب مطار في طريقها.

وكانت طائرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد هبطت اضطراريًا، لأسباب تقنية، في مطار هواري بومدين مرتين، الأولى في 12 سبتمبر/أيلول، والثانية في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.