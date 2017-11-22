بالفيديو والصور.. جولة داخل أفخم طائرة خاصة في العالم

تعتبر طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” أفخم طائرة خاصة في العالم، حيث تبلغ قيمتها 230 مليون جنيه استرليني وتحتوي على غرفة نوم رئيسة خاصة بها، وغيرها من الميزات بما في ذلك تلفزيون 42 بوصة وحمام خاص مع دش، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويطلق على هذه الطائرة اسم “السقيفة الطائرة” وهي مثل فندق لكن في السماء، إذ تبلغ قيمة إيجارها بالكامل حوالي 20 ألف جنيه استرليني، أو 500 جنيه استرليني لشخص واحد، إذا كانت جميع المقاعد محجوزة.

وسجل المدون سام تشوي مقطع فيديو أثناء جولته في الطائرة خلال معرض دبي للطيران هذا الشهر، حيث تم تحويل الكثير من المساحة على متن هذه الطائرة الخاصة إلى غرف معيشة أو للنوم.

وتحتوي غرفة النوم الرئيسة على غرفة خلع الملابس وجهاز تلفزيون بشاشة كبيرة مخفية، وحمام واسع مع حوض غسيل مزدوج.

ويمكن للمسافرين الاسترخاء في صالة الترفيه والدراسة التي تحتوي على أرائك وطاولات لتناول الطعام.

وتتميز الطائرة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الأجهزة اللوحية التي تسمح للمسافرين بالتحكم في الإضاءة المحيطة بهم، وستائر النوافذ والتلفزيونات.

وفي الجزء الخلفي من الطائرة، هناك 18 مقعدًا مسطحًا، بشكل يتماثل مع الموجود في درجة رجال الأعمال على شركات الطيران التجارية.

وتعود ملكية الطائرة إلى شركة ديرغيت التابعة لشركة هاينان إيرلاينز الصينية.