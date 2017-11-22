العثور على مذكرات جون لينون المسروقة منذ 2006 في ألمانيا

عرضت الشرطة الألمانية مذكرات ونظارات وأشياء أخرى تخص مغني فريق “بيتلز” الراحل، جون لينون، والتي سرقت من أرملته يوكو أونو في 2006 وانتهى بها الأمر في برلين.

واعتقلت الشرطة شخصًا في برلين، الإثنين الماضي، يشتبه بتلقيه 86 قطعة مسروقة، من بينها آخر مذكرات تخص لينون تنتهي كلماتها في اليوم الذي قتل فيه بالرصاص في نيويورك في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام 1980.

وتعتقد الشرطة أن السائق السابق لأونو سرق هذه الأشياء، وأخذها إلى تركيا وأنها لم تصل إلى برلين قبل 2013 أو 2014، مشيرة إلى أن شخصًا آخر يشتبه بتورطه في السرقة يعيش في تركيا.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بشأن الممتلكات بعد أن عثر عليها مدير دار مزادات مفلسة، كانت قدرت قيمة المسروقات بنحو 3.1 مليون يورو (3.64 مليون دولار).