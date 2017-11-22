بيع طائرتين عبر المزاد العلني على الإنترنت في الصين

بيعت في الصين، اليوم الأربعاء، طائرتان من طراز “بوينغ 747″، على موقع التسوق الإلكتروني “تاوباو”، بأكثر من 320 مليون يوان (48 مليون دولار).

وبحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء، فإنّ الطائرتين بيعتا وفق نظام المزاد العلني، بمشاركة 26 شركة.

وأضافت شينخوا أنّ أكثر من 800 ألف شخص تابعوا المزاد العلني مباشرةً، من خلال زيارة صفحة الموقع على الإنترنت.

وتمكنت شركة (Şunfıng Hangkong Gongsi)، التي تقدم خدمات الشحن، من شراء الطائرتين.

يجدر بالذكر أنّ الطائرتين كانتا مملوكتين لشركة (ade Cargo İnternational) لخدمات الشحن، والتي أعلنت إفلاسها عام 2013.

وكان مسؤولو الشركة المفلسة، عرضوا الطائرتين للبيع 6 مرات سابقًا، وفق نظام المزاد العلني، ولم يتمكنوا من بيعهما إلى حين عرضهما على الإنترنت.