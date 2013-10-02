سر "ريجيم" الفنانة اللبنانية قمر!

القاهرة - (خاص) من محمد سالم

كشفت الفنانة اللبنانية قمر عن سر "الريجيم" القاسي الذي خضعت له مؤخراً ويتمثل في شخصية "نورهان" الفتاة الموهوبة الطموحة التي تتحسّس خطواتها الأولى في عالم الفن والأضواء!

قمر أوضحت لـ" إرم "أنّ هذا هو دورها في المسلسل التلفزيوني" المرافعة" الذي سيعرض في رمضان المقبل ويعد أول إطلالة تلفزيونية لها.

وأضافت النجمة الجميلة أنها تشعر بالسعادة والقلق في آن واحد حيث يعدّ هذا العمل أول بطولة لها، مما جعلها تستعد للشخصية مبكراً وتقوم بإنقاص وزنها لتلائم المواصفات الجسدية المطلوبة للدور.

"قمر" أشارت إلى أنها لن تقدم أي مشاهد إغراء في المسلسل حيث لا ترغب في حصر نفسها في نوعية واحدة من الأدوار وتسعى للتنوع لإخراج كل الطاقات المختزنة بداخلها، علماً بأنها تقيم بشكل مستقر حالياً بالقاهرة استعداداً لبدء تصوير العمل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويشاركها بطولته النجم باسم ياخور وشيرين رضا إخراج حازم فودة.