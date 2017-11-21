الأمطار تلغي حفل عبادي الجوهر ونبيل شعيل في جدة

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الحفل الغنائي للنجمين عبادي الجوهر ونبيل شعيل المنوي إقامته بعد غدٍ الخميس إلى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك” إن “سبب إلغاء هذا الحفل هو تقلب أحوال الطقس والأمطار الغزيرة التي ما زالت تهطل على مدينة جدة“.

وأضافت، أن “سوء الأحوال الجوية أدى إلى تعذر وصول الطواقم والأجهزة الفنية والتشغيلية في الوقت المناسب إلى موقع الحفل بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله في جدة”.

ولم تحدد الشركة حتى الآن أي موعد آخر لإقامة الحفل الذي تم إلغاؤه.