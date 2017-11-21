الخطوط السعودية تعود للربحية بطائرات “عريضة البدن”

قال مدير عام الخطوط الجوية السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الثلاثاء، إن “الشركة تمضي على المسار الصحيح نحو العودة للربحية في عام 2019، أي قبل 12 شهرًا من الموعد المحدد في خططها، وإنها قد تشتري طائرات عريضة البدن العام القادم”.

وقال الجاسر، في مقابلة خلال زيارة للإمارات: “هذا العام كان عامًا ممتازًا لنا”.

وحققت الشركة التي تتخذ من جدة مقرًا، والتي تخطط للإدراج في سوق الأسهم في نهاية المطاف، ربحًا في الربع الثالث من هذا العام، بعد تسجيل ربحية لشهر واحد فقط في عام 2016.

وأضاف الجاسر، أن “الخطوط الجوية السعودية تسعى إلى تحقيق ربحية في نصف عام من سنة 2018، وأنها تتوقع تسجيل أول ربح سنوي منذ عدة سنوات في عام 2019.

وأشار إلى أن “الخطوط السعودية وطيران أديل ستدرجان أسهمهما في البورصة ضمن طرح عام أولي مشترك في وقت ما بعد عام 2020”.

وقال إنه “يتوقع أن تقدم إيرباص وبوينغ مقترحات بشأن طلبية لشراء 30 طائرة ضيقة البدن لطيران أديل نهاية العام الجاري، وإن قرارًا بشأن الطلبية سيتم اتخاذه في موعد أقصاه نهاية الربع الثاني من عام 2018”.