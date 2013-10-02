مويس في حيرة بسبب فان بيرسي

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

مويس لم يعلن قراره النهائي بشأن مشاركة النجم الهولندي روبن فان بيرسي في مباراة شاختار من البداية أو كبديل، وكان فان بيرسي قد عاد للمشاركة في المباريات كبديل خلال مباراة ويست بروم التي خسرها يونايتد السبت الماضي.

وقال مويس قبل المباراة بساعات قليلة : "نعم، روبن استعاد عافيته لكننا سوف نحسم قرارنا النهائي بشأن مشاركته كأساسي أم لا في الساعات التي تسبق المباراة".

وانتقل المدير الفني لشرح الميزات التي يضيفها فان بيرسي لفريق الشياطين الحمر قائلا :"إنه يتميز عن كثير من اللاعبين الذين رأيتهم. تحركاته وإحساسه الكروي في الملعب رائعين وذلك فيما يتعلق بالأماكن التي يتخذها. كما أنه هداف رائع، يملك القدرة على إحراز شتى أنواع الأهداف".

يأتي ذلك في الوقت الذي غاب فيه ريو فيرديناند، عن رحلة الفريق إلى أوكرانيا مع أندرسون، فابيو، وويلفريد زاها الذين لم يسافروا جميعًا بسبب الإصابة.

زاها

أندرسون