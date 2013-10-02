الصحافة الكتلانية تشيد بمستوى نيمار

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

أشادت الصحف الكتلانية "سبور" و"ديبورتيفو ألموندو" بمستوى النجم البرازيلي نيمار خلال لقاء سلتيك غلاسكو في دوري الأبطال حيث تمكن من تعويض غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واختارت صحيفة "سبور" اللاعب البرازيلي نيمار نجما للقاء، مؤكدة أنه حمل الفريق الكتلاني للفوز، وكان اللاعب الأخطر على هجوم الفريق الأسكتلندي وتلقى معاملة قاسية من مدافعيه.

وقالت الصحيفة أن نيمار صنع الفرص للتسجيل وكان نشيطا في اللقاء كما ساهم في طرد مدافع فريق سلتيك براون، وهو النقص العددي الذي استغله برشلونة لتحقيق الفوز بهدف لسيسك فابرغاس بضربة رأسية قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء .

وأكدت "ديبورتيفو ألموندو" أن غياب ميسي كان يخيف أنصار الفريق لكن مستوى نيمار في اللقاء بدد المخاوف وأكد أن اللاعب بإمكانه حمل الفريق الكتلاني للفوز .

ورغم الإشادة بالنجم البرازيلي إلا أن الصحف الكتلانية أكدت بالمقابل أن الفريق افتقد النجم والقائد ليونيل ميسي لأنه كان قادرا على حسم اللقاء في وقت مبكر.

فيما قال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينيو: "لست في حاجة لتحليل مستوى اللاعبين في اللقاء فحين تواجه فريقا يلعب بشكل دفاعي جيد فإن وجود لاعبين من حجم نيمار أو ميسي يفتح كل الأبواب و ضروري في مثل هذه اللقاءات الصعبة".