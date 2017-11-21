العثور على مقبرة جماعية غرب الموصل تضم رفاة 73 أيزيديًا

عثرت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد تنظيم “داعش”، غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وقال النقيب جمال عبود الداؤودي، الضابط في الجيش العراقي، إن “فرق البحث الجنائي وخلال عملياتها المستمرة في قضاء سنجار غرب الموصل، عثرت صباح اليوم على مقبرة جماعية في منطقه رمبوسي جنوب القضاء تضم رفاة 73 شخصًا”.

وأضاف أن “الفرق استطاعت انتشال الجثث، والعمل على إجراء الفحوصات الأولية عليها، التي بيّنت أن من بين الضحايا 6 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أعوام، و23 امرأة مسنة، و13 رجلًا مُسنًا، وباقي الرفاة لرجال لم تعرف أعمارهم، إذ يجب إحالة رفاتهم إلى المختبر الطبي”.

وتابع الداؤودي أنه “تم العثور على أوراق ثبوتية بصحبة بعض الجثث، وهي أوراق تدلل على أن المقتولين أيزيديون، تخلص منهم التنظيم خلال فترة سيطرته على قضاء سنجار بعد اجتياحه، نهاية أغسطس/آب 2014”.

وسيطر “داعش” على قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، في الثالث من أغسطس/آب 2014.

وأفادت مصادر في قضاء سنجار، بأنه -حتى الآن- تم العثور على أكثر من 30 مقبرة جماعية في القضاء.

وفي الـ 31 من آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تحرير كامل محافظة نينوى بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم، الذي كان يسيطر عليها منذ الـ 10 من حزيران/يونيو 2014.