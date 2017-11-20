الوفاق الليبية: معدلات التضخم في البلاد ارتفعت بشكل مخيف

قال وزير المالية في حكومة الوفاق الليبية، أسامة حماد، اليوم الإثنين، “إن معدلات التضخم ارتفعت بشكل مخيف؛ بسبب حالة التعثر الاقتصادي التي تعيشها البلاد جراء الانقسام السياسي”، دون أن يبين حجم تلك المعدلات.

وأضاف حماد، في بيان صدر عن وزارته اليوم، “أن تعثر اقتصاد البلاد أثّر سلبًا على مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الليبي”.

ودعا كافة المسؤولين في مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق إلى تغليب المصلحة العليا، وانتشال المواطن من الأوضاع الاقتصادية السيئة.

واعتبر حماد أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس بدرجة السوء التي وصفه بها بعض مسؤولي البلاد، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط يتحسن بشكل ملحوظ، كما أن أسعاره تتعافى عالميًا.

وأشار وزير المالية الليبي، في بيانه اليوم، إلى أن وزارته لا تزال تملك آليات إصلاح تستطيع من خلالها الخروج من الأزمة الحالية، إذا ما تم التحلي بالمسؤولية وقُدّمت مصلحة الوطن وتعافت البلاد سياسيًا وأمنيًا.

ولفت إلى أن الجهات المختصة في حكومته بدأت بمناقشة ميزانية العام 2018.

والثلاثاء الماضي، وصف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الوضع الاقتصادي في ليبيا بأنه “سيىء للغاية”.

وقال الكبير، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس: “لقد تجاوزنا جميع الخطوط ونحن نرفع الراية الحمراء”.

وتعاني ليبيا، البلد العربي الغني بالنفط، من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، جراء الصراع الدائر فيها بين عدة كيانات مسلحة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي عام 2011.