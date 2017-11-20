الحكومة المصرية: الاقتصاد غير الرسمي وصل 1.8 تريليون جنيه

قال رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي وصل 1.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية على هامش حضوره المعرض الدولي للحرف اليدوية، اليوم الإثنين، إلى وجود فريق حكومي يساعد على التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وبات الاقتصاد الموازي الرابح الأكبر في مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، في حين ذكرت دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصري أن معدل الضرائب المحصّلة من الاقتصاد الموازي يصل إلى 3 مليارات جنيه، ومن أهم مكونات السوق الموازي مصانع بير السلم، التي تصل لـ40 ألف مصنع، وقطاع المهن الحرة، وقطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي.

ويُقصد بالاقتصاد الموازي، الاقتصاد غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة، مثل الأعمال الحرفية البسيطة؛ فالسباك مثلًا يتقاضى أجرًا غير مدرج في أي حسابات، بل لا يدفع ضرائب من الأساس، وليس له محل بل يستدعى لإنجاز إصلاحات من البيت وقد يكون موظفًا في إحدى الجهات، وبالتالي يكون غير معروف، وكثير من هذه النشاطات مثل بعض أعمال المقاولات والصيانة تتطور.

وتقام بعض الصناعات الصغيرة في بعض الأماكن النائية وتكون غير خاضعة لأي نوع من الرقابة وضبط الجودة وتحقيق المواصفات، وتحقق دخولًا مرتفعة، وهذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية والفقيرة التي لا توجد فيها رقابة قوية للدولة.