الكويت تطبّق تعرفة جديدة للكهرباء والمياه على القطاع الحكومي

قال مسؤول كويتي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستبدأ بتطبيق الرفع في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الجديدة على القطاع الحكومي، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية، لمحمد بوشهري، وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال بوشهري، إنه سيتم احتساب الكيلوواط من الكهرباء في القطاع الحكومي، وفق التعرفة الجديدة بـ 25 فلسًا (0.082 دولار).

وأضاف أن سعر الـ1000 غالون للمياه (تعادل 4550 لترًا) سيصل إلى 4 دنانير (13.3 دولار).

ولم يورد المسؤول الكويتي، أسعار تعرفة الكهرباء والمياه الحالية للقطاع الحكومي في بلاده.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، بدأت الكويت تطبيق قانون التعرفة الجديدة على القطاع التجاري، فيما بدأ التطبيق على القطاع الاستثماري في 22 أغسطس/آب الماضي.

وبحسب البيانات السابقة، سيتم تطبيق التعرفة الجديدة على باقي قطاعات الدولة في 22 فبراير/شباط 2018.

ودفع تسجيل الحكومة الكويتية للعجز المالي، إلى تبنيها العديد من الإصلاحات الاقتصادية أبرزها الوثيقة الاقتصادية التي أقرّها البرلمان السابق في يونيو/حزيران 2016.

وتتضمّن الوثيقة رفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء، وزيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات، والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10% من صافي أرباحها السنوية.