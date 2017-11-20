السعودية توفر ألف فرصة عمل للمواطنات في قطاع السيارات

بعد مرور حوالي شهرين، على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، تعمل الحكومة السعودية على توفير 1000 فرصة عمل للمواطنات، في قطاع السيارات.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، اليوم الإثنين، عن رئيس لجنة وكلاء السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة، فيصل أبو شوشة، قوله، إن الوظائف المتوفرة للسعوديات، تدخل في مجالات: بيع السيارات والتسويق والتدريب والمحاماة والمحاسبة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أمرًا ملكيًا، بمنح النساء رخص قيادة للسيارات، بدءًا من العام المقبل 2018. وكانت السعودية قبل صدور القرار، البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات؛ استنادًا إلى آراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات، طوال السنوات الماضية، دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة المرأة للسيارة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.