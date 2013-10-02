ديلي تلغراف: أمريكا غير صالحة للحكم

ركزت الصحيفة البريطانية، على قرار الكونغرس بتجميد الإنفاق الحكومي للحيلولة دون مضي الرئيس باراك أوباما في برنامجه للرعاية الصحية، ونقلت مشهد تمثال الحرية الخالي من السياح.

وقالت الصحيفة "إن تمثال الحرية كان مهجوراً"، ما أدى إلى الإحباط الذي أصيب به الزوار بسبب الإغلاق. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الرئيس باراك أوباما اتهم "الراديكاليين من حزب الشاي" بأخذ البلد رهينة.

وترى الصحيفة أن هذا الوضع يشير إلى أن "الولايات المتحدة لا تصلح للحكم ضمن التركيبة السياسية الحالية، مع وجود متشددي الحزبين في الكونغرس، الذين لا يحرصون على الوصول إلى حل وسط".