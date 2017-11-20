أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1291.44 دولار للأوقية “الأونصة”، لكنه لم يبتعد كثيرا عن الذروة التي سجلها يوم الجمعة الماضي عند 1297 دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون/ ديسمبر الأول 0.4% إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2%، مع تعثر اليورو إثر فشل جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية مما أثار مخاوف بشأن ضبابية المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 17.16 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى في نحو شهرين الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 954.30 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 996 دولارًا للأوقية.