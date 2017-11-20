إيطاليا ترفع سقف الائتمان الاستثماري في مصر إلى 8 مليارات يورو

أعلن السفير المصري في إيطاليا هشام بدر، أن هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية، رفعت سقف الائتمان الاستثماري في مصر إلى 8 مليارات يورو، أمام الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين، موضحًا أن ذلك يعد أكبر معدل مسموح به لمحافظ إيطاليا الائتمانية في العالم.

وقال بدر في تصريحات صحفية على هامش لقائه رئيس مجلس إدارة هيئة “ائتمان الصادرات الإيطالية”، إن “الاستثمارات الإيطالية في مصر تبلغ حاليًا بين 4 إلى 5 مليارات يورو، بينها 4 ملايين استثمارات في مجال الطاقة والتعدين”.

وأضاف السفير المصري أن “حجم الاستثمارات الإيطالية تزايد خلال الآونة الأخيرة، بعد اكتشاف شركة إيني لحقل غاز في البحر المتوسط”، متوقعًا في الوقت ذاته أن “تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في مجالات الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية الأساسية”.

وشدد على أن “مدير الهيئة الإيطالية الرئيسية المسؤولة عن تقديم التغطية الائتمانية للاستثمارات الإيطالية في الخارج، أكد على متابعته لتحسن الجوانب الاقتصادية بمصر، في مقدمتها إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد، والبدء في تنفيذ مشروعات قومية كبرى”.

يشار إلى أن الإعلان عن رفع سقف المحفظة الائتمانية الإيطالية في مصر، يعد أول مؤشر فعلي على حجم الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة، بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 2016 بمصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت مؤخرًا عن عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة بعد أكثر من عام على سحبه.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل الطالب ريجيني الذي كان موجودًا في القاهرة منذ أيلول/سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على إحدى الطرق غرب القاهرة في شباط/فبراير 2016.