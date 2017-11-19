مصر توقع اتفاقيتين بمليار جنيه مع “الكويتي للتنمية” لتمويل مشروعات في سيناء

وقعت مصر، الأحد، اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف دعم مشروعات في شمال سيناء بقيمة إجمالية وصلت 17.5 مليون دينار كويتي، ما يعادل حوالي مليار جنيه مصري.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، الدكتورة سحر نصر في بيان، إن “الاتفاق الأول هو تمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء”.

وأفادت بأن المشروع يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب في مدينة العريش، لتتواكب مع التزايد السكاني في المدينة حتى العام 2037، ما يسهم في رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة، سواء السكنية أو السياحية أو غيرها.

وأوضحت أن هذا التمويل يأتي في إطار البرنامج التمويلي الذي يسهم به الصندوق الكويتي، وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، لتمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء”.

والاتفاق الثاني، بحسب الوزيرة، هو ملحق لاتفاقية تمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان شمال سيناء بقيمة 5 ملايين دينار كويتي”، لافتة إلى أن “هذا المشروع يستهدف إحداث أثر تنموي واجتماعي مستدام في مصر بصفة عامة، وشمال سيناء بصفة خاصة.

ورأت نصر أن “هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب الخريجين، وإتاحة الفرصة لإنشاء مجتمع سكني لرفع المستوى الحضاري، وتنمية البيئة السيناوية والمجتمعية عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، علاوة على توفير فرص عمل لما يزيد عن 5000 شخص”.

من ناحيته، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر، حرص الصندوق على دعم المشروعات في سيناء“.

وقال البدر إن “الصندوق قدم دعمًا إلى مصر حتى الآن بنحو 2.763 مليار دولار، وجهت لتمويل 44 مشروعًا تنمويًا في مجالات عدة، إضافة إلى 15 منحة فنية بقيمة حوالي 52 مليون دولار”.