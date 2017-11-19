تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتراجع 5.6% في 9 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، على أساس سنوي بنسبة 5.6 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2017.

وأضاف التقرير، الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي، مساء أمس السبت، أن قيمة التجارة وصلت إلى 119.51 مليار درهم (32.5 مليار دولار)، من مطلع كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وبلغت قيمة تجارة أبوظبي، 126.57 مليار درهم (34.46 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2016.

وبحسب التقرير، فإن التراجع جاء نتيجة انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 29.2 % إلى 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، كما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4 % إلى 15.6 مليار درهم (4.25 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت الواردات بمقدار 0.2 % من 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار) إلى نحو 87.9 مليار درهم (23.93 مليار دولار).

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت نحو 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، ونحو 169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.

وتعد أبوظبي، أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87 % من إجمالي مساحة الدولة، وتقع في الجزء الجنوبي من الإمارات.

وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، بعدما تأثرت إيراداتها سلبًا بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، منذ منتصف 2014.