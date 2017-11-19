19 قتيلا جراء حريق في بكين

المصدر: أ.ف.ب

قُتل 19 شخصًا وجرح 8 آخرون السبت في بكين داخل منزل نشب فيه حريق، بحسب وكالة شينخوا للأنباء.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أنّ الحريق اندلع في منطقة داشينغ جنوب بكين.

ولم تحدّد الوكالة سبب الحريق، لكنها أشارت إلى أنّ عددًا غير محدد من المشتبه بهم كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقالت شينخوا إنه تمت السيطرة على الحريق بعد ثلاث ساعات من اندلاعه، وإنّ المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

والحرائق القاتلة أمر شائع في الصين حيث تُنتهك قوانين السلامة من الحرائق على نطاق واسع.

ولقي 11 شخصًا مصرعهم في أيلول/سبتمبر عندما اندلع حريق بمنزلين في مدينة تايزهو شرق البلاد.