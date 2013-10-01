منصب ”المحافظ“ يداعب أحلام المصريات!

القاهرة – (خاص) من محمد إبراهيم

أكدت السيدة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة ، أنه آن الأوان لكي تحصد حواء المصرية ثمار مشاركتها الحاسمة في ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو من خلال تمكين النساء من شغل المناصب العامة وعلي رأسها منصب“المحافظ“.

وأضافت أنها طالبت الرئيس عدلي منصور بذلك علناً في اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظي صعيد مصر حيث لمست استجابة قوية من ”منصور“ الذي أكد علي دعم الرئاسة لتحقيق هذا الحلم المشروع بأن نري في القريب العاجل سيدة مصرية تتولي هذا المنصب ضمن منظومة القيادات التنفيذية على امتداد الجمهورية من الإسكندرية في أقصي الشمال إلى أسوان في أقصي الجنوب.

وأضافت مستشار الرئيس لشئون المرأة في تصريح خاص ”لإرم“: اتفقت مع الرئيس أثناء الاجتماع على تحديد المعايير المبدئية التي على أساسها يمكن اختيار المرأة المرشحة لشغل منصبي المحافظ ومستشار المحافظ والتي تتمثل في الكفاءة والتاريخ المهني والسياسي، فضلاً عن ضرورة أن تكون واحدة من أبناء المحافظة .

وأوضحت السيدة سكينة إلى قضايا المرأة المصرية الملحة لا تتمثل فقط في شغل المناصب العامة، وإنما أيضاً إزالة جميع التشريعات والقوانين المجحفة بحقها…!