القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، القبض على المغنية المثيرة للجدل شيما بسبب الكليب الإباحي المسمى “عندي ظروف” والذي يحرّض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، وفق جهات التحقيق.

يشار إلى أن كليب “عندي ظروف”، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الكليب احتوى على أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” إن الفنانة المثيرة للجدل تخضع للتحقيق في اتهمات تتعلّق بنشر الرذيلة والفجور من خلال الكليب الذي يحتوي على مشاهد وصفت بأنها تثير الغرائز الجنسية.

وأضاف أن حملة أمنية قادتها مباحث الآداب العامة ألقت القبض على المطربة في منطقة النزهة بمصر الجديدة، وتمّت إحالتها للنيابة التي تباشر التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها.

وكان المحامي المصري أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة شيماء أحمد وشهرتها “شيما”، مطربة كليب “عندي ظروف”، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.