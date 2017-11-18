النرويج.. الحكم بسجن أصغر مليارديرة في العالم لهذا السبب

حكمت السلطات في النرويج على أثرى امرأة في البلاد وهي أصغر مليارديرة في العالم، بالسجن 18 يومًا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة باهظة قدرها 26 ألف يورو بعدما ضُبطت تقود سيارتها وفي دمها نسبة عالية من الكحول.

و”كاتارينا أندرسن” وريثة عائلة من الصناعيين، وهي تعدّ اليوم أثرى امرأة في النرويج، وقد أخضعتها دورية من الشرطة لفحص دوري أظهر أن في دمها 0,64 غرام من الكحول في الليتر.

وتعد النرويج من الدول ذات التشريعات المتشدّدة في مراقبة شرب الخمر، وهي لا تجيز أن تزيد نسبة الكحول في دم السائقين عن 0,21 غرام في الليتر.

ويعاقب المخالفون بغرامة تعادل مرّة ونصف المرّة قيمة دخلهم الشهري.

و”كاتارينا أندرسن” شابة في الثانية والعشرين من عمرها، وهي طالبة لا تمارس عملاً ولا راتب لها، لذا قرّرت محكمة أوسلو احتساب قيمة الغرامة استنادًا إلى قيمة ثروتها البالغة سبعة مليارات و700 مليون كرون أي ما يعادل 800 مليون يورو.

وأبدت الشابة الثرية أسفها لارتكابها هذه المخالفة، في حديث لصحيفة “فينازافيزن” المحلية.

وقالت:”ظننت أن النسبة انخفضت إلى الصفر بعدما مرّ بعض الوقت، لكن كان ينبغي عليّ أن أتأكد، أنا آسفة فعلاً”.