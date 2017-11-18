اعترفت بمراقبة هاتفه.. سمية الخشاب تتحدث عن بداية علاقتها بأحمد سعد

اعترفت الفنانة سمية الخشاب، بمراقبة هاتف زوجها الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أنها فتشته مرة واحدة فقط، منذ زواجهما، الذي أثار ضجة بسبب فارق السن بينهما، قائلة: ” لقيت تليفونه نظيف من غير معجبات، وأثق في سلوكياته”.

وعن تبادل الغيرة بينها وبين أحمد سعد، قالت سمية خلال استضافتها ببرنامج “أنا وأنا”، على فضائية “أون.إيه” مع الإعلامية سمر يسري، مساء الجمعة، في أول ظهور إعلامي منذ زواجها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: “بالتأكيد أغار على أحمد سعد لكن بدون إزعاج، وهو بيغار علي أكتر، ولا يسمح لأحد من المعجبين الاقتراب مني أثناء التصوير علشان هو برج الأسد، وأنا برج الميزان”.

وأضافت أنها لا تقبل الكثير من الأعمال السينمائية بسبب ما أسمته “تفاهة العمل”، مشيرة إلى أنها ترفض قرابة 3 أو 4 أعمال شهريًا بسبب تفاهة العمل، حيث أن رفض العمل أفضل من تقديم عمل تافه، بحسب قولها.

وسردت الخشاب، لأول مرة، بداية قصة الحب بينها وبينها أحمد سعد، ، بأنها بدأت في الـ31 من آذار/ مارس الماضي، المتزامن مع عيد الأم، حيث كانت والدتها برفقتها أثناء تصوير مسلسل الحلال، وحينما أخبرت أحمد سعد بوجود والدتها، أحضر”بوكيه ورد” لوالدتها، لتبدأ الالتفات إليه.

وقالت: “بدأنا نتكلم مع بعض في التليفون، ثم حذرت نفسي حينما شعرت بالحب والإعجاب، لحين دراسة الأمر، وتأجيل وجود العلاقة في وسائل الإعلام كان من أجل مزيد من الدراسة بيننا”.

وعن اتهام الفنانة ريم البارودي، طليقة أحمد سعد لها بخطف زوجها، قالت سمية “قلت لأحمد أنت مرتبط ونفى تمامًا، وأخبرني بأنه غير متزوج، بل أطلعني على وثيقة الطلاق؛ ليؤكد لي أنه لا توجد امرأة في حياته سوى سمية، فقررنا الزواج أمام أعين الناس ببث مباشر لعقد القران”.

وعن صداقتها بريم البارودي، قالت: “لم نكن أصدقاء على الإطلاق، وما ذكرته طليقة أحمد سعد عن وجود علاقة مسبقة أو زواجنا قبل موعده غير صحيح على الإطلاق”.

وردًا على فارق السن والضجة، التي أثيرت حول زواجهما، خاصة بعد إذاعة فيديو لها ترفض فيه زواج أي إمرأة من رجل يصغرها بعام أو عامين، قالت الخشاب: “غيرت رأيي طبعا، والإنسان مش بالسن اللي في البطاقة، لكن بالأيام الجميلة، التي يعيشها، وحبه للحياة، والأمل والتفاؤل”.

وأضافت: “أعشق الشيخ التيجاني، وعلاقتنا به أنا وأحمد وطيدة، ولم أكذب حينما ذكرت في البداية أن العلاقة بيني وبين أحمد روحانية قبل الزواج، والشيخ التيجاني يدعو لنا كثيرًا”، وذلك في إشارة منها لحضور حفل الموسيقي الروحاني بحضور الشيخ صلاح التيجاني، رائد الموسيقى الروحاني في تونس.

ورغم مواجهتها بدور المخرج الكبير خالد يوسف في حياتها الفنية، كونه أحد أهم أسباب شهرتها عبر مشاركتها في أعماله، قالت سمية: إن شريف عرفة هو أفضل مخرج، رغم أن غالبية أعمالي مع خالد يوسف، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير مضيفة: “لو سألتوا خالد يوسف هيقول: إن شريف عرفة، أفضل مخرج”.

ورفضت الخشاب اتهام الناقد الفني طارق الشناوي لها في فيديو مسجل خصيصًا للبرنامج، بسعيها الدائم للغناء رغم عدم نجاحها، مؤكدة أن الشركات الخليجية تتهافت عليها، وانتهت حاليًا من 6 أغانٍ؛ لتقديم ألبوم جديد سيصدر قريبًا، واصفة نفسها بأنها “كسولة”، وذلك بعد أن قال الشناوي نصًا: “سمية لديها معركة مع الغناء، وستخرج منها مهزوم مهزوم مهزوم يا ولدي”.

يذكر أن سمية الخشاب اشترطت عدم ذكر اسم الفنانة ريم البارودي خلال البرنامج سواء من قبلها أو من خلال الإعلامية سمير يسري، أو ورود اسمها في البرنامج ، والاكتفاء بلفظ “طليقة أحمد سعد”، وهو ما تم بالفعل خلال أحداث الحوار.

وكان زواج سمية الخشاب من أحمد سعد أحدث ضجة كبيرة بسبب فارق السن حيث أن عمر سمية 51 عامًا، في حين لم يتجاوز أحمد 38عاماً، خاصة أن الفترة السابقة للزواج قد شهدت النفي أكثر من مرة عن وجود علاقة حب أو خطوبة أو التفكير في الزواج.