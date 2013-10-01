صلاح يمنح بازل 30 ألف "معجب" في يومين فقط

القاهرة - (خاص) من إبراهيم السيد

قالت صحيفة بازل أند شفاتشليك زيتونج السويسرية أن تالق محمد صلاح جناح الفريق منح الصفحة الرسمية لنادي بازل على "فيس بوك" 30 ألف معجب إضافي خلال يومين فقط.

وأشارت الصحيفة ومعها الموقع الرسمي لنادي بازل أن أغلب المتابعات الجديدة للصفحة كانت من مصر، وتحديداً عقب فوز بازل على تشيلسي 2/1 بدوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الذي كان للمصري الشاب فيه دور كبير.

وارتفع عدد متابعي صفحة بازل الرسمية على فيسبوك خلال يومين من 150 إلى 180 ألف.

يذكر أن النادي السويسري كان قد غيّر غلاف الصفحة احتفالات بتألق الفرعون الصغير ليكون هو الشخصية الرئيسية على الغلاف ومعه ماركو ستيلر كابتن الفريق.

وهذه بعض أهداف ومهارات محمد صلاح مع ناديه بازل