امرأة سابعة تتهم بوش الأب بالتحرش بها جنسيًا عام 1992

ذكرت شبكة “سي أن أن” الإخبارية التلفزيونية الأمريكية، أن سيدة جديدة اتهمت الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، بالتحرش الجنسي بها عام 1992، عندما كان يشغل منصب الرئاسة في الولايات المتحدة .

وهذه سابع امرأة تتهم بوش الأب، بالتحرش الجنسي بها، في خضم فضائح التحرشات الجنسية بالأوساط السياسية والفنية، لا سيما في عاصمة السينما العالمية هوليوود، في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، وجهت 6 نساء اتهامات مماثلة ضد بوش الأب، ذكرن فيها أن الرئيس الأسبق لامس وداعب مؤخراتهن خلال حفلات تصوير مشترك بين عامي 2003 و 2016.

وثارت في الآونة الأخيرة، في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فضائح كثيرة عن حالات اغتصاب وتحرش جنسي ملتهبة، في أوساط شخصيات معروفة في مجال الأعمال التجارية، وصناعة السينما وتقلد المناصب السياسية.