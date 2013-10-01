مصر على الطريق "النووي"

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

كلف رئيس الحكومة المصرية د. حازم الببلاوي كل من اللجنة الدستورية ولجنة البحث العلمي بمجلس الوزراء بإعداد مسودة مشروع بقانون ينظم الأستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر وإنشاء محطات التوليد النووي.

وقال مصدر مسؤول لـ(إرم) أن الببلاوي التقى بالمستشار العلمي لرئيس الجمهورية البروفسير عصام حجي للتنسيق مع اللجنتين والإستعانة بما يروه من خبراء مصريين يضعون المسودة العلمية والقانونية لمشروع القانون، مطالبا بجاهزية القانون مع تشكيل البرلمان عقب الإنتخابات النيابية المزمعة في فبراير المقبل.

جاء ذلك في الوقت الذي تسلمت فيه القوات المسلحة الإثنين أرض مفاعل الضبعة النووي في محافظة مرسي مطروح على شاطئ البحر المتوسط، وذلك من الأهالي مع عودة انتشار الشرطة بمدينة الضبعة في احتفالية شعبية ورسمية كبيرة داخل سرادق ضخم علي ارض المفاعل بحضور محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية.

وفي هذا السياق أشاد الحزب العربى للعدل والمساواة "الجناح السياسية للقبائل العربية"، بدور للقوات المسلحة في حل مشكلة أرض "الضبعة، ومعاونة القيادات الشعبية بالمحافظة في إقناع أهالي القبائل العربية بمطروح بتسليم الأرض للجيش وذلك بعد أن رفض الأهالي في وقت سابق تسليم الأرض للحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك لعدم ثقتهم في جدية الإخوان وخوفهم من إستغلال أو بيع أراضيهم لأي جهة أجنبية على حد قول الحزب .