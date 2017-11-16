ارتفاع السياحة الوافدة إلى الأردن 8.9% منذ بداية العام الجاري

ارتفعت السياحة الوافدة إلى الأردن، بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية، الخميس، بلغ إجمالي عدد السياح الذين قدموا إلى الأردن في هذه الفترة 4.4 مليون، مقارنة بـ 4.07 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد سياح المبيت الوافدين إلى الأردن 3.5 مليون في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليون سائح في الفترة نفسها من 2016.

وفي الشهر الماضي، بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة في الشهر الماضي 396.1 ألف، مقارنة بـ 352.7 ألف في الشهر نفسه من العام 2016.

وارتفع الدخل السياحي الأردني بنسبة 12.7 في المائة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.