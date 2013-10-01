صور.. شيرين بـ"لوك مثير للجدل"

القاهرة - تقضي النجمة شيرين عبد الوهاب فترة من الراحة والاستجمام بعيداً عن أجواء العمل المملة في العاصمة الإيطالية روما، حيث نشرت صوراً لها تلفت الأنظار عبر حسابها الخاص على "تويتر".

والغريب أنها ظهرت في الصور بـ"لوك عجيب" ارتدت فيها "تي شيرت وبنطلون" شبيهين بزي الرجال، بجانب "شوز" ضخم أظهرها كما لو كانت بـ "شوز" عسكري، والتقطت الصور خلف عدة أماكن أثرية وفنية في روما.

كما خرجت على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أكدت فيه على مقابلتها للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف حامل لقب "آراب أيدول 2" في إيطاليا، حيث كتبت قائلة "أنا ومحمد عساف في إيطاليا وراح أنزلكم صور كتير" وأرفقت التغريدة بصورة لها مع محمد عساف.