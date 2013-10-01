مورينيو في خطر أمام ستيوا بوخاريست

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

لن تكون مهمة البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي سهلة لتعويض خسارة الجولة الأولى بملعبه أمام بازل السويسري حين يحل ضيفا على ستيوا بوخاريست الروماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

و يعتبر الفريق الروماني من الفرق التي صالت وجالت في دوري الأبطال في مسماها القديم كأس أوروبا للأندية الفائزة بالبطولة و فاز باللقب مرة واحدة على حساب برشلونة الإسباني الذي حرمه من أول ألقابه في المسابقة 1986 في نهائي مثير على ملعب رامون سونشيز بإشبيلية حيث كانت ضربات الترجيح هي الفيصل بين الفريقين.

وواجه تشيلسي ستيوا بوخاريست الموسم الماضي في الدوري الأوروبي في دور الستة عشر و خرج متأهلا لدور ربع النهائي لكنه خسر في الذهاب بهدف نظيف .

و لم يخسر الفريق الروماني في دوري الأبطال منذ بداية المجموعات على أرضه سوى مرة وحيدة وكانت أمام أرسنال الإنكليزي في 2007 و حقق في مشوار دوري المجموعات 4 انتصارات و 11 تعادل و 22 هزيمة.

و يخشى عشاق البلوز من سيناريو الموسم الماضي حيث غادر الفريق دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات و إن كانت النهاية أسعد حيث فاز الفريق بلقب أوروبي في النهاية حين انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.