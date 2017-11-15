سلطنة عمان تقر الاتفاقية الخليجية لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

أقر مجلس الشورى العُماني، يوم الأربعاء، الاتفاقية الموحدة لضريبتي “القيمة المضافة” و”الانتقائية” لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أقر المجلس أيضًا الأربعاء، في الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبتين، دون تفاصيل.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، أما الانتقائية تستهدف الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.

ومطلع 2018، ستطبق دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

أما الضريبة الانتقائية فتستهدف التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وبدأت الإمارات مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017، تطبيق الضريبة الانتقائية، لتصبح ثاني دولة خليجية بعد السعودية تطبق هذه الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة اعتبارًا من العاشر من يونيو/حزيران الماضي، فيما لم يتم تطبيق الضريبة في بقية دول الخليج.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.