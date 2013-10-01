"مستر بين" يُعلن إسلامه

لندن - شاعت الأخبار والأقاويل حول الفنان العالمي "روان أتكينسون" بإعلانه دخول الإسلام، مما أصاب الوسط الفني والعالمي بالدهشة والذهول.

وذكرت بعض المصادر أنّ "راشد الغنوشي" بعث بتهنئة باسمه و بإسم حركة النهضة لهذا الفنان القدير عقب نشر خبر إسلامه، داعياً له بالثبات، ويشار إلى أنّ علاقة الغنوشي بـ"مستر بين" هي علاقة قديمة كانت من أيام لندن، ولطالما كان الشيخ له خير ناصح.

كما نُقل عن مواقع حديث خاص يعبر فيه مستر بين "عن أسفه الشديد عن الفيلم المسيء للنبي –عليه الصلاة والسلام – وأنه كان سبباً رئيسياً في اعتناقه الإسلام واكتشافه لشخصية نبي هذا الدين الحنيف"، ليقوم بعدها برفع إصبعه للشهادة.

ويتمتع الفنان الأسطوري بموهبة لا يمتلكها أي فنان آخر على قيد الحياة، وهي الكوميديا الصامتة التي تعتبر ملعبه الأول والتي لا ينافسه فيها أي فنان أبداً.

وكانت انطلاقته على المسرح حيث أبدع بتمثيل مئات الشخصيات المتنوعة، ولا يزال الجمهور يطالبه بالعودة لشخصيته الفريدة "مستر بين".

ونتمنى أن يكون هذا الخبر المتناقل صحيحاً، لفنان كبير كـ "مستر بين".