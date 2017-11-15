علماء يطورون جهازًا “ثوريًا” لتعزيز الذاكرة البشرية

توصل مجموعة من العلماء إلى اكتشاف ثوري، قد يحل كثيرًا من مشاكل الإنسان، إذ بات بالإمكان زراعة جهاز إصطناعي لتعزيز كفاءة الذاكرة البشرية.

وأظهرت دراسات أجريت في ذلك المجال أن تلك الأجهزة حسّنت من مستوى الذاكرة لدى القوارض والرئيسيات، حيث تأكد للعلماء أن تلك الأجهزة ستساعد على تعزيز المهام المعرفية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تلك التقنية يمكن أن تعزز الذاكرة البشرية، من خلال محاكاة العمليات التي تحدث بشكل طبيعي في الدماغ.

وكشفت الدراسة التي عُرضت في اجتماع جمعية علم الأعصاب في واشنطن، أن تحفيز المنطقة المسؤولة عن التعلم والذاكرة في الدماغ يمكن أن يحسن الأداء في مهام الذاكرة بنسبة تصل إلى 30%، حيث أجرى الباحثون اختبارات ساعدتهم في التعرف على المناطق النشطة بالدماغ أثناء عملية التذكر.

وأظهرت التجارب التي أجريت على 20 متطوعًا لمراقبة الصرع عبر الصدمات الكهربائية تستهدف جزءًا من الدماغ يدعى الحصين، تحسنًا في الأداء بنسبة وصلت إلى 30%، فيما أظهرت الأبحاث السابقة طرقًا مماثلة لتعزيز الذاكرة في بعض الثدييات، إلا أن ما يميز ذلك البحث هو نجاحه مع البشر.

ونظرًا لنجاح تلك التجارب مع البشر، يأمل الباحثون استخدام تلك البيانات لتصميم جهاز مخصص يتم زراعته في أدمغة البشر، لتحفيز ذاكرتهم.