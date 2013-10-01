" مستر بن " الفنان الشهير يعلن إسلامه

تناقلت الأخبار والأقاويل حول الفنان العالمي "روان أتكينسون" بإعلانه الدخول الإسلامي مما أصاب الوسط العالمي خاصة و الفني بالإجماع الدهشة و الذهول، حيث يتمتع الفنان الأسطوري بموهبة لا يمتلكها أي فنان على قيد الحياة، الكوميديا الصامتة هي ملعبه الأول الذي لا ينافسه اي فنان فيها ابداً، إنطلاقته كانت في المسرح وإبدع في مئات الشخصيات المتنوعة لكن الجمهور لازال يطالبه بالعودة لشخصيته الفريدة "مستر بين "

وذكرت بعض المصادر أن الشيخ "راشد الغنوشي" بعث تهنئة بإسمه و بإسم حركة النهضة لهذا الفنان القدير، داعياً له بالثبات، ويشير أن علاقة الشيخ راشد بـ"مستر بين" هي علاقة قديمة كانت من أيام لندن، ولطالما كان الشيخ له خير ناصح.

كما نُقل عن مواقع حديثاً خاصاً يوضح فيه مستر بن عن أسفه الشديد حول الفيلم المسيء للنبي –عليه السلام – وأنه كان سبباً رئيسياً في إعتناقه الإسلام و إكتشافه لمعلم هذا الدين الحنيف، وأكتفى برفع إصبعه للشهادة.