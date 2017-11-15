مضيف طيران يقدم تعليمات السلامة للركاب بأسلوب “راقص” (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مضيف طيران مرحًا يتخلّص من عامل الملل في تقديمه تعليمات السلامة لركاب الطائرة، بغنائها على طريقة الراب.

وقرر أحد مضيفي خطوط “دلتا” الجوية، التخلص من نمطية تعليمات السلامة وتقديمها على شكل أغنية راب للركاب.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قدم المضيف نفسه للركاب باسم جيم، وهو يرتدي النظارات الشمسية داخل الطائرة لإكمال طلّته كمغني راب.

وفي أغنيته تحدث المضيف عن حزام الأمان، وقال “أحكم إغلاقه حول خصرك لأن موضته ستزول قريبًا، فالمطبات الهوائية غير المتوقعة قد تحدث، وحتى إذا كانت علامة حزام الأمان مطفأة، اتركه مغلقًا بشغف”.

وتابع قائلا إن “هناك أربعة مخارج، اثنان في الجبهة واثنان على الجناح، حان الوقت للنجاح، هذه هي الطريقة التي نركب، نحلّق نحلّق في السماء، بالإشارة إلى جميع لافتات الخروج”.

وأنهى المضيف تعليماته بطريقته الخاصة بقوله “هذا صحيح، أنا هنا من أجلكم، والآن أنتم جزء من طاقمي الفخري”.

من ناحيتهم، صفّق بعض الركاب للمضيف عندما انتهى من أغنيته وحيا جمهوره، لكن معظمهم ظلوا صامتين تمامًا طوال الفقرة، إما لأخذ التعليمات بجدية أو أنهم ببساطة لم يجدوا العرض مضحكًا.

وربما يكون السبب وراء صمتهم، هو عدم فهمهم للتعليمات من المضيف الذي اهتم أكثر بالحفاظ على القافية من سلامة الركاب.