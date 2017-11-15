ابتكار روبوت لحصاد الخضروات الناضجة فقط (صور)

صمم مجموعة من العلماء روبوتات زراعية من شأنها التخلص من الثمار غير الناضجة وغريبة الشكل، عن طريق مراقبة المحاصيل وحصادها في الوقت المثالي فقط، وتدمير الخضروات الغريبة وغير الصالحة للأكل.

قد لا نضطر للانتظار طويلًا حتى نرى الروبوتات تظهر في الحقول، حيث يتوقع الخبراء أن يبدأ استخدامها في العام 2020.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يحصد المزارعون حاليًا الحقول في آن واحد، لكن هذا الأسلوب يؤدي إلى إهدار حوالي 60 % من المحصول، بسبب عدم نضوجه أو كونه غير صالح للأكل.

ولمواجهة هذه المشكلة يعمل مهندسون من جامعة “هاربر آدامز” في شروبشاير، على صناعة آلات يمكنها أن ترمي بذور النباتات وريها، دون حاجة لدخول المزارع إلى الحقل، كما يمكن أيضًا برمجة الروبوتات لحصاد المحاصيل عندما تنضج فقط.

وبكلمته في مؤتمر صحفي في لندن هذا الأسبوع، توقع البروفيسور سيمون بلاكمور رئيس مشروع الروبوتات الزراعية في جامعة “هاربر أدامز”، أن تكون الروبوتات متاحة بالأسواق بحلول عام 2020.

وقال البروفيسور “أحاول تطوير نظام ميكنة زراعية جديد تمامًا على أساس الآلات الذكية الصغيرة، نحن نعمل على تطوير عملية إزالة الأعشاب بالليزر، ونظام استهداف بالغ الدقة لإيصال المبيدات للنبات فقط والحصاد الانتقائي”.

وحتى الآن لا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل الروبوتات أو تكلفتها غير معروفة.