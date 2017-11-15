أسرة “الشعراوي” تقاضي كاتبة مصرية اتهمته بخيانة الوطن

تقدّم محامٍ مصري، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري ضد الكاتبة والإعلامية المصرية فريدة الشوباشي، بعد اتهامها للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي بخيانة الوطن في أكثر من برنامج تلفزيوني على مدار اليومين الماضيين.

وقدّم سمير صبري، أحد أشهر المحامين في مصر بلاغه بناء على توكيل له من ورثة الشيخ الشعراوي بحسب ما جاء في البلاغ، واصفًا ما حدث بأنه يعد تطاولًا على الشيخ الشعراوي والنيل منه بعد أن ترك للمكتبة العربية والإسلامية ما نباهي به الدنيا كلها.

وقال صبري في تصريحات لـ “إرم نيوز” إن “من يريد الشهرة الآن يسعى للتطاول على الرموز الوطنية والدينية، ومن غير المقبول إهانة الرموز، خاصة الشيخ الشعراوي الذي أضاء مصر والعالم العربي والإسلامي بفكره وتفسيره للقرآن”.

وأضاف: “من يجرؤ على طعن الشيخ الشعراوي الذي لا يختلف عليه أحد؟!”.

وأعلن صبري أنه تم توكيله من قبل ورثة الشعراوي لتقديم البلاغ ومقاضاة الشوباشي، مشيرًا إلى أن “الصمت على مثل هذه الأمور يفتح الباب أمام كل من يريد الشهرة للإساءة إلى الرموز”.

وذكر البلاغ أن “الشوباشي اتهمت الشيخ الشعراوي بالخيانة لسجوده شكرًا لله بعد هزيمة مصر في حرب 1967”.

وأضافت الشوباشي في تصريحاتها أن “الشعراوي عندما سجد لهزيمة مصر فإنه بالضرورة يسجد لنصر إسرائيل”.