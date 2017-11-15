سعر صادم لـ 4 كراسٍ أثرية نادرة بمزاد في لندن (صور)

بيعت أربع كراسٍ أثرية تعود إلى عصر سلالة مينغ التي حكمت الصين، لنحو 276 سنة قبل عدة قرون، بحوالي 5.29 مليون جنيه استرليني (6.9 مليون دولار أمريكي) في مزاد علني في لندن، وهو ما يزيد بحوالي 35 ضعف السعر المتوقع.

وكان منظمو المزاد قد توقعوا بيع الكراسي القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه ( حوالي 197 ألف دولار) كحد أقصى لكنها جلبت ذلك السعر الخيالي بعد احتدام المزايدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتقد بأن تاريخ الكراسي يعود إلى نحو 370 سنة، وباعها أحفاد سلالة مينغ الصينية في المزاد الذي نظمته دار بونهامز للمزادات في العاصمة البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه يُعتقد أن تلك الكراسي كانت تستعملها سلالة مينغ للجلوس في الحديقة أو أثناء رحلاتها في حملات عسكرية أو نزهات بعيدة.

ونقلت عن متحدث باسم منظمي المزاد قوله إن الكراسي هي بالفعل “مجموعة نادرة جدًا تمثل سلالة مينغ وتعتبر تحفة عصرها ولا تزال في حالة جيدة جدًا”.

ووفقًا للصحيفة فإن المنافسة في المزاد انحصرت في نهاية الأمر بين رجل أعمال داخل صالة المزاد ومشترٍ على الهاتف، قبل أن يرسو المزاد على المشتري المجهول.