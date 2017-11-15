الإسكان تعلن 1 ألف منتج من سكني بالسعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني”، حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجاً.

وتوزعت السكنات على جميع مناطق المملكة، حيث تنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج “سكني” الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية، حيث بيّنت تفاصيل هذه الدفعة تخصيص 15784 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و7387 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 245946 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وبذالك، يتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87%، كما وقعت الوزارة اليوم 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في مختلف المناطق.

وبلغ عدد المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها حتى الدفعة العاشرة 96.198 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل الجاهزة ومشاريع البيع على الخارطة، فيما تم الإعلان عن تخصيص 72748 أرض مطورة بشكل مجاني، كما تم إعلان 77000 تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية.