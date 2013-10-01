لوكاكو يقود ايفرتون للفوز على نيوكاسل

لندن- قدم روميلو لوكاكو عرضا رائعا في الشوط الأول ليقود ايفرتون للفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد والصعود إلى المركز الرابع ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

وأحرز لوكاكو المنضم لايفرتون قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة هدفين وصنع آخر لزميله الشاب روس باركلي كما سجل هدفين آخرين ألغاهما الحكم بداعي التسلل في أول 45 دقيقة.

وحاول نيوكاسل العودة الى مجريات اللقاء في الشوط الثاني وسجل يوهان كاباي الهدف الأول في الدقيقة 50 وأضاف لوك ريمي هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين لكن الفريق أخفق في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وأصبح رصيد ايفرتون بعد هذا الفوز 12 نقطة من ست مباريات وقفز من المركز الثامن إلى الرابع بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم لوكاكو بهدف لايفرتون بعد خمس دقائق بعدما تلقى تمريرة من كيفن ميرالاس وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 24 لزميله باركلي الذي سدد كرة قوية من 18 مترا في مرمى الحارس تيم كرول.

وأصبحت النتيجة 3-صفر لصالح ايفرتون في الدقيقة 36 بعد هدف آخر من لوكاكو البالغ عمره 20 عاما في ظل هيمنة تامة لأصحاب الأرض.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لايفرتون الذي تعادل في أول ثلاث جولات قبل أن تبدأ انتصاراته.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بنقطتين على ليفربول وتوتنهام هوتسبير صاحبي المركزين الثاني والثالث بعد ختام الجولة السادسة.