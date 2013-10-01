البيان: حوار تونس وحل الحكومة

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الصحيفة تتحدث عن خيبة الأمل بالمشهد التونسي الذي أوحى بانفراجة قريبة في الأفق ليفاجئ قياديون في النهضة، الجميع، بأنّ الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد موعد الانتخابات.