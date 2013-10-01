البيان: حوار تونس وحل الحكومة

وتقول الصحيفة إنّ انطلاق الحوار الوطني المنتظر خلال الأسبوع الجاري، هو فرصة لا تعوّض لتحقيق التوافق المنشود، وتشكيل حكومة تحظى برضى كل المكوّنات، بما يؤدي إلى مخرجات تسهم إسهاماً فاعلاً في قيادة سفينة البلاد إلى بر الأمان.
وتؤكد أنّه على الجميع استغلال هذه الفرصة التاريخية لإعادة الأمن والهدوء إلى المشهد، والتفرّغ للملفات الهامة كالملف الاقتصادي والسياسي وغيرها.
ولعل قبول حركة النهضة بمبادرة الرباعي الراعي للحوار، تكون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح كما يصفها كثيرون.
وتختتم بالقول، ما ينتظره الشعب والدولة في تونس كبير في مشوار أميال تخطو البلاد أولى خطواته، مستحقاته تكاتف وتوافق وانسجام من الكل، بما يقرّب البلاد من العبور إلى بر الأمان بعد ثورة الياسمين، فما زال المواطن التونسي ينتظر جني قطاف التغيير السياسي الذي طال انتظاره.