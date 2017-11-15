حساب الموطن السعودي.. هل تم الصرف لبعض المستفيدين؟

وسط ترقب شديد من ملايين السعوديين، جدد القائمون على “حساب المواطن” تأكديهم على أن ما يجري تداوله عن بدء الصرف للمستفيدين غير صحيح وأن هذه الخطوة المنتظرة لم يتم بعد تحديد موعدها بشكل نهائي.

وفي رد على استفسار من أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي عن نزول الدعم لبعض المستفيدين، غرد حساب المواطن: “غير صحيح عزيزي المستفيد، سوف يصرف البدل قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير أسعار منتجات الطاقة”.

غير صحيح عزيزي المستفيد، سوف يصرف البدل قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير أسعار منتجات الطاقة — خدمة العملاء (@Citizen_care) November 15, 2017

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أكدت أن الصرف لمستحقي الدعم عبر برنامج “حساب المواطن” سيتم خلال “الأيام القليلة المقبلة”.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء وسط ترقب شديد من قبل نحو 12 مليون من المسجلين في البرنامج.

وقالت مصادرسعودية إن “الحاسبة الرسمية لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين سيتم الكشف عنها عقب إقرارها بصورة نهائية بما يشمل تفاصيل البرنامج سواء الشرائح التي يشملها الدعم أو مقدار الدعم، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل”.

ونفت المصادر صحة الروابط الذي يتم تداولها على انها تظهر حاسبات لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

ومن المقرر احتساب مقدار الاستحقاق حسب دخل الأسرة.