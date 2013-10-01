شرطة لندن تمسك لصاً بالسيارة "المصيدة"

لندن - أوقعت الشرطة في لندن لصاً في قبضتها بحيلة جديدة استخدمت فيها سائلاً رش عليه عندما تسلل إلى سيارة أعدتها كمصيدة.

والسائل الذي رشّ على وجه اللص يافيت اسكالي (28 عاما) جعله يصدر لوناً أخضر مثل الزمرد عندما سلطت عليه ضوء الأشعة فوق النفسجية.

ونصبت الشرطة المصيدة في هارلسيدن بشمال غرب لندن في يونيو/ حزيران للإمساك باللصوص.

ونفى اسكالي التسلل إلى السيارة وسرقة أشياء منها. لكنه أدين عندما قدّمت الشرطة صوراً تظهر وجهه مغطى بالسائل الذي لا يرى في الضوء العادي.

وحكم على اسكالي -وهو من هارلسيدن- بأداء خدمة عامة لمدة 49 ساعة ودفع غرامة قدرها 400 جنيه استرليني.