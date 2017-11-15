هل فكر سعد لمجرد بالانتحار داخل سجنه في فرنسا؟

نشرت مجلة “Version Homme” المغربية الناطقة بالفرنسية في عددها الأخير، أول حوار أجراه المغني سعد لمجرد منذ دخوله السجن في باريس بتهمة الاغتصاب، فقال إن السجن يزداد سوء بالنسبة لشخص مشهور، كما اعترف بأنه فكر بالانتحار.

ووصف لمجرد السجن بالعالم الشيطاني حيث يوجد قانون آخر مشفر، وبالنسبة له عانى في علاقته بالسجناء الذين كانوا على علم بخبر اعتقاله، فمنهم من وجه له اللوم ومنهم من حاول التقرب منه لسبب أو لآخر.

وأضاف أن أصعب الفترات التي يقضيها بداخله، هي تلك التي تلي زيارة والديه وعودته إلى زنزانته الانفرادية، وشكر الله الذي منحه القوة لتجاوز تلك الفترة.

وقال لمجرد إن “مساندة والديه ومحبيه وتشبثه بالموسيقى والكتابة والتلحين، كان لهم الفضل في اجتياز صعوبة السجن”، كما أكد أنه “أضحى شخصًا آخر بعد التجربة، وسيكون أكثر حذرًا في المستقبل”.

ولم يستطع الفنان إعطاء تفاصيل أكثر حول قضيته لكنه عبر عن ثقته في القضاء الفرنسي، كما أثنى على مجهودات محاميه.

ويأتي هذا الخروج الإعلامي الأول لسعد لمجرد بعد 48 ساعة من الفيديو الذي نشرته متهمته لورا بريول، حيث قدمت روايتها للأحداث التي دارت تلك الليلة بالتفصيل وهي تذرف الدموع، وعلق المحامي “اريك دوبون موريتي” على الفيديو بكونه لن يؤثر على القضاء.